У НБУ розповіли про збитки від шахрайства з платіжними картками

“Загалом у першому півріччі 2018 році на один мільйон гривень видаткових операцій з використанням платіжних карток лише 64 гривні припадало на незаконні операції. За підсумками 2017 року ця сума становила 77 гривень, у 2016 році — майже 110 гривеньˮ, — розповів Владислав Дикий, заступник начальника управління роздрібних платежів департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ.

Він додав, що впродовж наступного місяця Національний банк повідомить докладну статистику з цього питання за весь 2018 рік.

Владислав Дикий зауважив, що на сьогодні найбезпечнішим способом використання платіжних карток є операції в торговельній мережі (у порівнянні із збитками понесеними держателям та банками за шахрайськими операціями здійсненими через мережу Інтернет та банкомати).

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Водночас він наголосив, що користувачі платіжних карток мають бути обачними та не розголошувати особисту інформацію та реквізити платіжних карток (термін її дії, код CVС2/CVV2, ПІН-код до картки), а також логін/пароль для входу у веб-банкінг, одноразові паролі для проведення додаткової автентифікації, адже представники банків ніколи не запитують цю інформацію.

Нагадаємо, за даними НБУ, українці тримають готівкою понад 400 млрд грн.