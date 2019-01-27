Українці тримають готівкою понад 400 млрд грн. - НБУ

"У готівковому обігу України станом на 1 січня 2019 року перебувало готівки на загальну суму 400,1 млрд гривень: монет – 2,2 млрд грн (13,1 млрд штук); банкнот – 397,8 млрд грн (2,95 млрд штук). Це на 10,7% більше ніж на початок минулого року (361,5 млрд грн станом на 1 січня 2018 року)", - йдеться у повідомленні.

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У НБУ вважають, що збільшення попиту на готівку зумовлювалося потребами зростаючої економіки України у засобах розрахунку.

"Водночас розвиток безготівкових розрахунків дещо стримував попит на готівку. Завдяки цьому рівень готівки в економіці (відношення готівкових коштів в обігу поза банками (М0) до ВВП - ред.) знизився з 11,1% ВВП у 2017 році до 10,3% ВВП у 2018 році (за оперативними оцінками НБУ - ред.)", - повідомили у НБУ.



Також, за даними регулятора ринку, станом на 1 січня 2019 року на одного українця припадало в середньому 69 банкнот та 293 розмінні монети.

"Станом на 1 січня 2018 року – 70 банкнот та 293 розмінні монети відповідно", - поінформували в НБУ.

Нагадаємо, у 2018-му ПриватБанк перерахував понад 2 трильйони готівки.