В НБУ рассказали о влиянии выборов на экономическую стабильность

"Мы понимаем, что 2019 год будет сложным именно из-за политической неопределенности и он будет сложным, в первую очередь, для инвесторов, как внешних так и внутренних. После завершения президентских и парламентских выборов мы ожидаем повышения активности инвесторов. И даже закладываем незначительный, но прирост прямых иностранных инвестиций ", - сказала Рожкова.



Она отметила, для страны и для экономики в целом важно, чтобы тот, кто победит в президентской гонке, продолжил политику, которая будет направлена на сохранение макроэкономической и финансовой стабильности.



Добавим, объем прямых иностранных инвестиций в Украину за первое полугодие составил 1,3 млрд долларов.



Также, по словам Екатерины Рожковой выборы непосредственно не влияют ни на монетарную политику, ни на результаты прогнозов Нацбанка.



"Обычно мы должны учитывать и учитываем отдельные политические решения, которые могут повлиять на экономику. Но основным для нас является анализ экономических факторов, развитие экономики Украины, глобальных экономик", - отметила Рожкова.



Ранее сообщал УНН, в НБУ спрогнозировали объем международных резервов.