У НБУ розповіли про вплив виборів на економічну стабільність

"Ми розуміємо, що 2019 рік буде складним саме через політичну невизначеність і він буде складним, в першу чергу, для інвесторів, як зовнішніх так і внутрішніх. Після завершення президентських і парламентських виборів ми очікуємо на підвищення активності інвесторів. І навіть закладаємо незначний, але приріст прямих іноземних інвестицій", - сказала Рожкова.



Вона зазначила, для країни і для економіки в цілому важливо, щоб той, хто переможе у президентських перегонах, продовжив політику, яка буде спрямована на збереження макроекономічної і фінансової стабільності.



Додамо, обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну за перше півріччя становив 1,3 млрд доларів.



Також за словами Катерини Рожкової вибори безпосередньо не впливають ні на монетарну політику, ні на результати прогнозів Нацбанку.



“Звичайно ми повинні враховувати і враховуємо окремі політичні рішення, які можуть вплинути на економіку. Але основним для нас є аналіз економічних чинників, розвиток економіки України, глобальних економік”, - зазначила Рожкова.



Раніше УНН повідомляв, у НБУ спрогнозували обсяг міжнародних резервів.