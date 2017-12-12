В НБУ сообщили о росте денежной массы в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. В прошлом месяце денежная масса незначительно выросла - на 0,3% до 1 трлн 129 млрд грн. Об этом сообщили в Национальном банке, передает УНН.
"В ноябре 2017 денежная масса незначительно выросла до 1 трлн 129 млрд грн или на 0,3%. Прежде всего, это объясняется увеличением объемов средств в национальной валюте на счетах банков ", - отмечается в сообщении.
В НБУ уточнили, что с начала года рост денежной массы составил 2,4% за счет притока депозитов как в иностранной, так и в национальной валюте.
Отмечается, что в ноябре общий портфель депозитов по банковской системе Украины остался практически на уровне предыдущего месяца (сократился на 0,4% до 856,3 млрд грн).
"Это произошло за счет уменьшения объема депозитов корпоративного сектора как в национальной, так и иностранной валюте, которое было частично компенсировано притоком депозитов физических лиц", - пояснил регулятор.
В частности, по итогам прошлого месяца портфель гривневых депозитов бизнеса уменьшился на 1,3%, а депозитов в иностранной валюте - на 1.5%. В то же время, депозитный портфель населения в гривне вырос на 2,1%, а в иностранной валюте на 0,9%.
"Стоимость депозитов в ноябре выросла в ответ на октябрьское повышение учетной ставки НБУ до 13,5% годовых. Стоимость гривневых вкладов выросла для бизнеса с 8,1% до 8,7% и населения с 10,7% до 11,3%", - обратили внимание в Нацбанке.
Напомним, НБУ не исключил, что потребительская инфляция на конец 2017 года будут выше ранее прогнозируемого уровня 12,2%.