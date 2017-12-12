У НБУ повідомили про зростання грошової маси в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Минулого місяця грошова маса незначно зросла – на 0,3% до 1 трлн 129 млрд грн. Про це повідомили у Національному банку, передає УНН.
“У листопаді 2017 року грошова маса незначно зросла до 1 трлн 129 млрд грн або на 0,3%. Насамперед, це пояснюється збільшенням обсягів коштів в національній валюті на рахунках банків”, — наголошується у повідомленні.
У НБУ уточнили, що з початку року зростання грошової маси становило 2,4% за рахунок припливу депозитів як в іноземній, так і в національній валюті.
Зазначається, що у листопаді загальний портфель депозитів по банківській системі України залишився практично на рівні попереднього місяця (скоротився на 0,4% до 856,3 млрд грн).
“Це відбулося за рахунок зменшення обсягу депозитів корпоративного сектору як в національній, так і в іноземній валюті, яке було частково компенсоване припливом депозитів фізичних осіб”, — пояснив регулятор.
Зокрема, за підсумками минулого місяця портфель гривневих депозитів бізнесу зменшився на 1,3%, а депозитів в іноземній валюті — на 1.5%. Водночас, депозитний портфель населення у гривні зріс на 2,1%, а в іноземній валюті на 0,9%.
“Вартість депозитів у листопаді зросла у відповідь на жовтневе підвищення облікової ставки НБУ до 13,5% річних. Вартість гривневих вкладів зросла для бізнесу з 8,1% до 8,7% та населення з 10,7% до 11,3%”, — звернули увагу у Нацбанку.
Нагадаємо, НБУ не виключив, що споживча інфляція на кінець 2017 року буде вищою від раніше прогнозованого рівня 12,2%.