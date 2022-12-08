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В НБУ ожидают, что объемы международной поддержки к концу года превысят 31 млрд долларов

Киев • УНН

 • 3954547 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Глава НБУ Андрей Пышный озвучил прогноз, что до конца года объемы международной поддержки могут превысить 31 млрд долларов. Об этом он сказал во время прессбрифинга, передает УНН.

Цитата

"Во втором полугодии 2022 года международная финансовая поддержка Украины существенно расширилась. Прогнозируется, что к концу года она превысит 31 млрд долларов", - сказал Пышный.

Добавим

По его словам, необходимая для финансирования дефицита бюджета и восстановления экономики Украины международная финансовая помощь будет поступать и в 2023 году.

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"Уже озвучены предварительные договоренности о предоставлении Европейским Союзом 18 млрд евро, а также около 10 млрд долл. Соединенными Штатами Америки. Кроме того, нам удалось добиться прогресса в переговорах с МВФ по заключению новой Мониторинговой программы с привлечением Совета Фонда. Финальное утверждение этой программы будет способствовать привлечению финансирования от других международных доноров в 2023 году. Мы ожидаем, что после завершения мониторинговой программы Украина сможет получить доступ к программе расширенного финансирования", - отметил глава НБУ.

Также, по его словам, продолжаются переговоры с другими партнерами и друзьями Украины по финансовой поддержке.

Напомним

В ноябре премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что с начала полномасштабного вторжения Украина получила более 23 миллиардов долларов международной помощи. 

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