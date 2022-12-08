В НБУ ожидают, что объемы международной поддержки к концу года превысят 31 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Глава НБУ Андрей Пышный озвучил прогноз, что до конца года объемы международной поддержки могут превысить 31 млрд долларов. Об этом он сказал во время прессбрифинга, передает УНН.
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"Во втором полугодии 2022 года международная финансовая поддержка Украины существенно расширилась. Прогнозируется, что к концу года она превысит 31 млрд долларов", - сказал Пышный.
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По его словам, необходимая для финансирования дефицита бюджета и восстановления экономики Украины международная финансовая помощь будет поступать и в 2023 году.
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"Уже озвучены предварительные договоренности о предоставлении Европейским Союзом 18 млрд евро, а также около 10 млрд долл. Соединенными Штатами Америки. Кроме того, нам удалось добиться прогресса в переговорах с МВФ по заключению новой Мониторинговой программы с привлечением Совета Фонда. Финальное утверждение этой программы будет способствовать привлечению финансирования от других международных доноров в 2023 году. Мы ожидаем, что после завершения мониторинговой программы Украина сможет получить доступ к программе расширенного финансирования", - отметил глава НБУ.
Также, по его словам, продолжаются переговоры с другими партнерами и друзьями Украины по финансовой поддержке.
Напомним
В ноябре премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что с начала полномасштабного вторжения Украина получила более 23 миллиардов долларов международной помощи.