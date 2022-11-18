Війна: Україна отримала понад 23 млрд доларів міжнародної допомоги – Шмигаль

Цитата

“Україна відчуває надійну підтримку світу в нашій боротьбі за свободу та незалежність. Від початку повномасштабної війни ми отримали понад 23 млрд доларів міжнародної фінансової допомоги. З них 4,8 млрд від Європейського Союзу та 8,5 млрд від Сполучених Штатів”, – сказав він.

Деталі

За ці кошти Україна фінансує критично важливі бюджетні видатки. Зокрема виплати бюджетникам, пенсіонерам, ВПО, отримувачам субсидій. Також Уряд підтримує спроможність громад.

“Сьогодні під час візиту до Києва Виконавчий віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс запевнив, що Україна наступного тижня отримає черговий транш макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 2,5 млрд євро. І ще один на 500 млн євро — у грудні. Дякуємо європейським партнерам за послідовну солідарність з Україною”, – додав прем’єр.

За словами голови Уряду, важливий крок назустріч Україні зробила Канада. Зокрема, Уряд країни вже випустив в обіг державні п'ятирічні облігації на суму 500 млн канадських доларів.

“Тепер через купівлю суверенних облігацій для України (Ukraine sovereignty bonds) всі охочі можуть зробити внесок у зміцнення нашої держави. Таким чином канадці інвестують у нашу перемогу, а уряд Канади гарантує інвесторам виплату відсотків. Дякуємо канадським друзям за таку ініціативу та за віру в наше майбутнє”, — сказав він.

Доповнення

Виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс очікує, що перший транш із 18 млрд євро макрофінансової допомоги Україна отримає вже у січні 2023 року.