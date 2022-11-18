Война: Украина получила более 23 млрд долларов международной помощи – Шмыгаль

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“Украина чувствует надежную поддержку мира в нашей борьбе за свободу и независимость. С начала полномасштабной войны мы получили более 23 млрд. долларов международной финансовой помощи. Из них 4,8 млрд от Европейского Союза и 8,5 млрд от Соединенных Штатов”, – сказал он.

Детали

За эти средства Украина финансирует критически важные бюджетные расходы. В частности, выплаты бюджетникам, пенсионерам, ВПЛ, получателям субсидий. Также правительство поддерживает состоятельность общин.

“Сегодня во время визита в Киев Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заверил, что Украина на следующей неделе получит очередной транш макрофинансовой помощи от ЕС в размере 2,5 млрд. евро. И еще один на 500 млн евро — в декабре. Благодарим европейских партнеров за последовательную солидарность с Украиной”, – добавил премьер.

По словам главы правительства, важный шаг навстречу Украине сделала Канада. В частности, правительство страны уже выпустило в обращение государственные пятилетние облигации на сумму 500 млн канадских долларов.

“Теперь через покупку суверенных облигаций для Украины (Ukraine sovereignty bonds) все желающие могут внести вклад в укрепление нашего государства. Таким образом, канадцы инвестируют в нашу победу, а правительство Канады гарантирует инвесторам выплату процентов. Спасибо канадским друзьям за такую ​​инициативу и за веру в наше будущее”, — сказал он.

Дополнение

Исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис ожидает, что первый транш из 18 млрд евро макрофинансовой помощи Украина получит уже в январе 2023 года.