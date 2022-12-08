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У НБУ очікують, що обсяги міжнародної підтримки до кінця року перевищать 31 млрд доларів

У НБУ очікують, що обсяги міжнародної підтримки до кінця року перевищать 31 млрд доларів

Київ • УНН

 • 3954553 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Голова НБУ Андрій Пишний озвучив прогноз, що до кінця року обсяги міжнародної підтримки можуть перевищити 31 млрд доларів. Про це він сказав під час пресбрифінгу, передає УНН.

Цитата

"У другому півріччі 2022 року міжнародна фінансова підтримка України суттєво розширилася. Прогнозується, що до кінця року вона перевищить 31 млрд доларів", - сказав Пишний.

Додамо

За його словами, необхідна для фінансування дефіциту бюджету та відновлення економіки України міжнародна фінансова допомога надходитиме й у 2023 році.

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"Вже озвучені попередні домовленості про надання Європейським Союзом 18 млрд євро, а також близько 10 млрд дол. Сполученими Штатами Америки. Крім того, нам вдалося досягти прогресу в перемовинах з МВФ щодо укладення нової Моніторингової програми із залученням Ради Фонду. Фінальне затвердження цієї програми сприятиме залученню фінансування від інших міжнародних донорів у 2023 році. Ми очікуємо, що після завершення моніторингової програми Україна зможе отримати доступ до програми розширеного фінансування", - зазначив голова НБУ.

Також, за його словами, тривають перемовини з іншими партнерами та друзями України щодо фінансової підтримки.

Нагадаємо

У листопаді прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала понад 23 мільярдів доларів міжнародної допомоги. 

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