У НБУ очікують, що обсяги міжнародної підтримки до кінця року перевищать 31 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Голова НБУ Андрій Пишний озвучив прогноз, що до кінця року обсяги міжнародної підтримки можуть перевищити 31 млрд доларів. Про це він сказав під час пресбрифінгу, передає УНН.
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"У другому півріччі 2022 року міжнародна фінансова підтримка України суттєво розширилася. Прогнозується, що до кінця року вона перевищить 31 млрд доларів", - сказав Пишний.
Додамо
За його словами, необхідна для фінансування дефіциту бюджету та відновлення економіки України міжнародна фінансова допомога надходитиме й у 2023 році.
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"Вже озвучені попередні домовленості про надання Європейським Союзом 18 млрд євро, а також близько 10 млрд дол. Сполученими Штатами Америки. Крім того, нам вдалося досягти прогресу в перемовинах з МВФ щодо укладення нової Моніторингової програми із залученням Ради Фонду. Фінальне затвердження цієї програми сприятиме залученню фінансування від інших міжнародних донорів у 2023 році. Ми очікуємо, що після завершення моніторингової програми Україна зможе отримати доступ до програми розширеного фінансування", - зазначив голова НБУ.
Також, за його словами, тривають перемовини з іншими партнерами та друзями України щодо фінансової підтримки.
Нагадаємо
У листопаді прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала понад 23 мільярдів доларів міжнародної допомоги.