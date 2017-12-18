В НБУ дали прогноз относительно рисков для банковской системы на следующий год
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. На сегодня уровень системных рисков является умеренным, однако существует вероятность его повышения в следующем году. Об этом сообщила во время пресс-брифинга заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова, передает УНН.
"2017-й год был успешным для банковской системы. Уровень системных рисков в настоящее время является умеренным, однако существует вероятность его повышения в следующем году", - подчеркнула она.
Как уточнила Рожкова, ключевые риски для финансовой стабильности - прекращение сотрудничества с МВФ, медленные структурные изменения в экономике, низкая эффективность работы государственных банков и слабость правовой системы.
"В целом, стрессов и шоков в следующем году не ожидается. Небольшим банкам предстоит определиться смогут ли они работать в этом секторе, продолжат свою деятельность как финансовые компании", - добавила заместитель главы НБУ.
Как сообщал УНН, в НБУ прокомментировали возможность возвращения госрегулирования цен на продукты.