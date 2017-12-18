У НБУ дали прогноз щодо ризиків для банківської системи на наступний рік
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. На сьогодні рівень системних ризиків є помірним, проте існує ймовірність його підвищення в наступному році. Про це повідомила під час прес-брифінгу заступник голови НБУ Катерина Рожкова, передає УНН.
“2017-й рік був успішним для банківської системи. Рівень системних ризиків наразі є помірним, проте існує ймовірність його підвищення в наступному році”, — наголосила вона.
Як уточнила Рожкова, ключові ризики для фінансової стабільності — припинення співпраці з МВФ, повільні структурні зміни в економіці, низька ефективність роботи державних банків та слабкість правової системи.
“В цілому, стресів і шоків наступного року не очікується. Невеликим банкам треба буде визначитися чи зможуть вони працювати у цьому секторі, чи продовжать свою діяльність як фінансові компанії”, — додала заступник голови НБУ.
Як повідомляв УНН, у НБУ прокоментували можливість повернення держрегулювання цін на продукти.