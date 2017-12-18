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У НБУ дали прогноз щодо ризиків для банківської системи на наступний рік

У НБУ дали прогноз щодо ризиків для банківської системи на наступний рік

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. На сьогодні рівень системних ризиків є помірним, проте існує ймовірність його підвищення в наступному році. Про це повідомила під час прес-брифінгу заступник голови НБУ Катерина Рожкова, передає УНН.

“2017-й рік був успішним для банківської системи. Рівень системних ризиків наразі є помірним, проте існує ймовірність його підвищення в наступному році”, — наголосила вона.

Як уточнила Рожкова, ключові ризики для фінансової стабільності — припинення співпраці з МВФ, повільні структурні зміни в економіці, низька ефективність роботи державних банків та слабкість правової системи.

“В цілому, стресів і шоків наступного року не очікується. Невеликим банкам треба буде визначитися чи зможуть вони працювати у цьому секторі, чи продовжать свою діяльність як фінансові компанії”, — додала заступник голови НБУ.

Як повідомляв УНН, у НБУ прокоментували можливість повернення держрегулювання цін на продукти.

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