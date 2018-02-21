В НБУ анонсировали запуск школы для директоров и членов набсоветов банков

"Мы в 2018 году запускаем школу для независимых членов коммерческих советов. Это будет примерно осенью этого года. Это даже больше не школа, а общение. Пригласить независимых директоров наблюдательных советов коммерческих банков для того, чтобы рассказать им о тех функциях, которые на них возложены законодательством, о той ответственности, которую они несут, и о том, как регулятор видит функционирование наблюдательного совета, для того, чтобы банковское учреждение было эффективным, прибыльным и не имело серьезных проблем", - сообщила Е.Рожкова.

Напомним, НБУ подготовил регуляцию по управлению рисками в коммерческих банках.