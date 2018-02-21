У НБУ анонсували запуск школи для директорів та членів спостережних рад банків
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Восени цього року стартує школа для незалежних директорів та членів спостережних рад комерційних банків. Про це під час брифінгу повідомила заступник голови НБУ Катерина Рожкова, передає УНН.
"Ми в 2018 році запроваджуємо школу для незалежних членів комерційних рад. Це буде приблизно восени цього року. Це навіть більше не школа, а спілкування. Запросити незалежних директорів спостережних рад комерційних банків для того, щоб розповісти їм про ті функції, які на них покладені законодавством, про ту відповідальність, яку вони несуть, і про те, як регулятор бачить функціонування спостережної ради, для того, аби банківська установа була ефективною, прибутковою і не мала серйозних проблем", - повідомила К.Рожкова.
Нагадаємо, НБУ підготував регуляцію щодо управління ризиками в комерційних банках.