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У НБУ анонсували запуск школи для директорів та членів спостережних рад банків

У НБУ анонсували запуск школи для директорів та членів спостережних рад банків

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Восени цього року стартує школа для незалежних директорів та членів спостережних рад комерційних банків. Про це під час брифінгу повідомила заступник голови НБУ Катерина Рожкова, передає УНН.

"Ми в 2018 році запроваджуємо школу для незалежних членів комерційних рад. Це буде приблизно восени цього року. Це навіть більше не школа, а спілкування. Запросити незалежних директорів спостережних рад комерційних банків для того, щоб розповісти їм про ті функції, які на них покладені законодавством, про ту відповідальність, яку вони несуть, і про те, як регулятор бачить функціонування спостережної ради, для того, аби банківська установа була ефективною, прибутковою і не мала серйозних проблем", - повідомила К.Рожкова.

Нагадаємо, НБУ підготував регуляцію щодо управління ризиками в комерційних банках.

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