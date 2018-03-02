В НАПК начали полную проверку э-деклараций 7 депутатов и 4 судей
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции начало полную проверку э-деклараций еще 17-ти человек, среди которых 7 депутатов и 4 судьи, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.
Так, по данным пресс-службы, во время очередного заседания Национальное агентство по предупреждению коррупции приняло решение о проведении полной проверки электронных деклараций еще 17-ти лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2015 - 2017 годы и декларации после увольнения за 2016 год.
Проверка указанных деклараций продлится 60 календарных дней и будет начата на следующий день за днем принятия соответствующих решений.
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Субъекты декларирования, по которым начнут проверку:
Беркович Виктор Иванович, директор Ужанского национального природного парка, за 2016 год.
Больбот Дмитрий Александрович, депутат Херсонского городского совета, за 2016 год.
Борозенец Максим Иванович, депутат Киевского городского совета, за 2016 год.
Гулицкий Сергей Петрович, заместитель начальника Управления надзора за соблюдением законов органами, которые ведут борьбу с организованной преступностью Генеральной прокуратуры Украины, за 2015 год.
Завальнюк Игорь Викторович, судья Одесского окружного административного суда за 2015 и 2016 годы.
Запорожан Валерий Николаевич, ректор Одесского национального медицинского университета, за 2016 год.
Иванченко Вадим Анатольевич, депутат Киевского городского совета, за 2016 год.
Ищенко Михаил Владимирович, депутат Киевского городского совета, за 2016 год.
Конобас Максим Петрович, депутат Киевского городского совета, за 2016 год.
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Мондриевский Валентин Николаевич, председатель Подольской районной в городе Киеве государственной администрации, за 2016 год.
Непоп Вячеслав Иванович, депутат Киевского городского совета, за 2016 год.
Николаенко Олег Михайлович, заместитель начальника отдела таможенного оформления № 4 таможенного поста "Западный" Киевской городской таможни ГФС Украины, за 2015 и 2016 годы.
Новиков Алексей Александрович, депутат Киевского городского совета, за 2016 год.
Орлянская Валентина Ивановна, судья Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел за 2015, 2016 и 2017 годы.
Подорожный Сергей Сергеевич, заместитель директора Государственного предприятия "Кировоградский экспертно-технический центр Гоструда", за 2016 год.
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Сасевич Александр Михайлович, судья Львовского окружного административного суда за 2015, 2016 и 2017 годы.
Чумаченко Татьяна Анатольевна, судья Высшего административного суда Украины за 2015 год; судья Высшего административного суда Украины в отставке (после увольнения) за 2016 год.
В НАПК также добавили, что проведение полных проверок начинается по информации, полученной от физических или юридических лиц, государственных органов власти в письмах, обращениях или жалобах, в которых были приведены факты о возможном отражении в декларации недостоверных сведений, которые касались конкретного субъекта декларирования и содержали фактические данные или утверждение, что могут быть проверены.