У НАЗК розпочали повну перевірку е-декларацій 7 депутатів та 4 суддів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало повну перевірку е-декларацій ще 17-ти осіб, серед яких 7 депутатів та 4 судді, передає УНН із посиланням на прес-службу НАЗК.
Так, за даними прес-служби, під час чергового засідання Національне агентство з питань запобігання корупції прийняло рішення про проведення повної перевірки електронних декларацій ще 17-ти осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 - 2017 роки та декларації після звільнення за 2016 рік.
Перевірка зазначених декларацій триватиме 60 календарних днів та буде розпочата наступного дня за днем прийняття відповідних рішень.
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Суб’єкти декларування, щодо яких розпочнуть перевірку:
Биркович Віктор Іванович, директор Ужанського національного природного парку, за 2016 рік.
Больбот Дмитро Олександрович, депутат Херсонської міської ради, за 2016 рік.
Борозенець Максим Іванович, депутат Київської міської ради, за 2016 рік.
Гулицький Сергій Петрович, заступник начальника Управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Генеральної прокуратури України, за 2015 рік.
Завальнюк Ігор Вікторович, суддя Одеського окружного адміністративного суду за 2015 та 2016 роки.
Запорожан Валерій Миколайович, ректор Одеського національного медичного університету, за 2016 рік.
Іванченко Вадим Анатолійович, депутат Київської міської ради, за 2016 рік.
Іщенко Михайло Володимирович, депутат Київської міської ради, за 2016 рік.
Конобас Максим Петрович, депутат Київської міської ради, за 2016 рік.
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Мондриївський Валентин Миколайович, голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, за 2016 рік.
Непоп Вячеслав Іванович, депутат Київської міської ради, за 2016 рік.
Ніколаєнко Олег Михайлович, заступник начальника відділу митного оформлення № 4 митного поста "Західний" Київської міської митниці ДФС України, за 2015 та 2016 роки.
Новіков Олексій Олександрович, депутат Київської міської ради, за 2016 рік.
Орлянська Валентина Іванівна, суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ за 2015, 2016 та 2017 роки.
Подорожний Сергій Сергійович, заступник директора Державного підприємства "Кіровоградський експертно-технічний центр Держпраці", за 2016 рік.
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Сасевич Олександр Михайлович, суддя Львівського окружного адміністративного суду за 2015, 2016 та 2017 роки.
Чумаченко Тетяна Анатоліївна, суддя Вищого адміністративного суду України за 2015 рік; суддя Вищого адміністративного суду України у відставці (після звільнення) за 2016 рік.
У НАЗК також додали, що проведення повних перевірок розпочинається за інформацією, яка була отримана від фізичних чи юридичних осіб, державних органів влади в листах, зверненнях чи скаргах, у яких були наведені факти про можливе відображення у декларації недостовірних відомостей, котрі стосувались конкретного суб’єкта декларування та містили фактичні дані або твердження, що можуть бути перевірені.