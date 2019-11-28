В НАПК назвали сроки для уведомления о валютных счетах за рубежом
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Субъекты декларирования должны в течение 10 дней сообщить об открытии ими и членами их семьи валютных счетов за рубежом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.
"Субъекты декларирования в 10-дневный срок должны письменно сообщить Национальное агентство об открытии ими или их несовершеннолетними детьми валютного счета в зарубежном банке. Такие обстоятельства возникают, в частности, при поступлении несовершеннолетних членов семьи субъектов декларирования в учебные заведения за пределами Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такое требование предусмотрено статьей 52 Закона Украины "О предотвращении коррупции", что касается дополнительных мер финансового контроля.
"В частности, в случае открытия субъектом декларирования или членом его семьи валютного счета в учреждении банка-нерезидента соответствующий субъект декларирования обязан в десятидневный срок письменно сообщить об этом Национальное агентство в установленном им порядке, с указанием номера счета и местонахождения банка-нерезидента", - заявил руководитель Департамента проверки деклараций и мониторинга образа жизни НАПК Игорь Степанов.
Указано, что членом семьи является муж, жена, дети до достижения совершеннолетия, а также лица, проживающие совместно с субъектом, но не состоящие в браке.
Напомним, в НАПК разъяснили как декларировать автомобиль, приобретенный за рубежом.