У НАЗК назвали строки для повідомлення про валютні рахунки за кордоном
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Суб’єкти декларування мають впродовж 10 днів повідомити про відкриття ними та членами їхньої сім’ї валютних рахунків за кордоном. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу НАЗК.
"Суб’єкти декларування у 10-денний термін мають письмово повідомити Національне агентство про відкриття ними або їх неповнолітніми дітьми валютного рахунка в закордонному банку. Такі обставини виникають, зокрема, при вступі неповнолітніх членів сім’ї суб’єктів декларування до навчальних закладів за межами України", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що така вимога передбачена статтею 52 Закону України "Про запобігання корупції", що стосується додаткових заходів фінансового контролю.
"Зокрема, у разі відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента відповідний суб’єкт декларування зобов’язаний у десятиденний строк письмово повідомити про це Національне агентство у встановленому ним порядку, із зазначенням номера рахунка і місцезнаходження банку-нерезидента", – заявив керівник Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя НАЗК Ігор Степанов.
Вказано, що членом сім’ї є чоловік, дружина, діти до досягнення повноліття, а також особи, що проживають спільно з суб’єктом, але не перебувають у шлюбі.
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