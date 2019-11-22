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У НАЗК роз’яснили як декларувати авто, придбане закордоном

У НАЗК роз’яснили як декларувати авто, придбане закордоном

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. У Національному агентстві з питань запобігання корупції роз’яснили проблемні питання декларування автомобіля, придбаного за межами України. Про це повідомляє УНН із посилання на пресслужбу НАЗК.

"Вартість придбаного за межами України транспортного засобу, щодо набуття у власність якого суб'єкт декларування повинен подати повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, має зазначатися без врахування витрат зі справляння податків, зборів та інших обов'язкових платежів, пов'язаних із ввезенням такого транспортного засобу на митну територію України та його державною реєстрацією", - йдеться в повідомленні.

Так, придбання суб'єктом декларування транспортного засобу за межами України, що підтверджується відповідними документами, без державної реєстрації такого транспортного засобу вважається "придбанням майна", відповідно до законодавства.

"Суб'єкт декларування повинен подати повідомлення про суттєві зміни у майновому стані у разі придбання ним транспортного засобу за межами України, вартість якого перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, протягом 10 днів з моменту набуття права власності за договором", - йдеться в повідомленні.

Представники НАЗК зазначили, якщо при здійсненні суб'єктом декларування реєстрації транспортного засобу або його митному оформленні, зокрема сплаті ввізного мита, акцизного податку чи податку на додану вартість, суб'єкт декларування у звітному періоді здійснив видаток, що перевищує встановлений поріг декларування (50 прожиткових мінімумів), то такий видаток повинен бути відображений у розділі "Видатки та правочини" декларації.

"З 1 січня 2020 року в такому випадку необхідно буде подавати також повідомлення про суттєві зміни у майновому стані", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, народні депутати ухвалили президентський законопроект 1030 щодо відтермінування застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митну територію України.

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