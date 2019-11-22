В НАПК разъяснили как декларировать авто, приобретенное за рубежом

"Стоимость приобретенного за пределами Украины транспортного средства, приобретению в собственность которого субъект декларирования должен подать уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии, должно указываться без учета расходов по взысканию налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с ввозом такого транспортного средства на таможенную территорию Украины и его государственной регистрацией", - говорится в сообщении.

Так, приобретение субъектом декларирования транспортного средства за пределами Украины, что подтверждается соответствующими документами, без государственной регистрации такого транспортного средства считается "приобретением имущества", в соответствии с законодательством.

"Субъект декларирования должен подать уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии в случае приобретения им транспортного средства за пределами Украины, стоимость которого превышает 50 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года, в течение 10 дней с момента приобретения права собственности по договором", - говорится в сообщении.

Представители Назка отметили, если при осуществлении субъектом декларирования регистрации транспортного средства или его таможенном оформлении, в частности уплате ввозной пошлины, акцизного налога или налога на добавленную стоимость, субъект декларирования в отчетном периоде совершил расход, превышающий установленный порог декларирования (50 прожиточных минимумов), то такой расход должен быть отражен в разделе "Расходы и сделки" декларации.

"С 1 января 2020 в таком случае необходимо будет подавать также сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии", - говорится в сообщении.

Напомним, народные депутаты приняли президентский законопроект 1030 об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины.