В ближайшие три дня в Украине пройдут грозовые дожди – синоптики

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 18039 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 56952 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 115418 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109642 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136568 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144260 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130026 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130093 просмотра

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В ближайшие три дня в Украине пройдут грозовые дожди – синоптики

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 июня. УНН. В ближайшие трое суток на большей части территории Украины пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

По прогнозу, в ближайшие трое суток на большей части территории пройдут кратковременные грозовые дожди, в центральных и южных областях местами град и шквалы 15-20 м/с, лишь ближайшей ночью в северных и большинстве западных областей, 5-6 июня на востоке страны и севере Левобережья без осадков.

Температура ночью 13-19°, днем 24-29°, в западных областях 21-26°.

В Киевской области завтра ожидаются такая погода: ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 14-17°, днем 26-29°.

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Напомним, в понедельник, 3 июня, в южных и восточных областях, днем в Украине, кроме северных, Волынской и Ровенской областей, местами ожидаются грозы.

Ранее УНН сообщал, что в Украину идет похолодание.

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