В ближайшие три дня в Украине пройдут грозовые дожди – синоптики
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. В ближайшие трое суток на большей части территории Украины пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
По прогнозу, в ближайшие трое суток на большей части территории пройдут кратковременные грозовые дожди, в центральных и южных областях местами град и шквалы 15-20 м/с, лишь ближайшей ночью в северных и большинстве западных областей, 5-6 июня на востоке страны и севере Левобережья без осадков.
Температура ночью 13-19°, днем 24-29°, в западных областях 21-26°.
В Киевской области завтра ожидаются такая погода: ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 14-17°, днем 26-29°.
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Напомним, в понедельник, 3 июня, в южных и восточных областях, днем в Украине, кроме северных, Волынской и Ровенской областей, местами ожидаются грозы.
Ранее УНН сообщал, что в Украину идет похолодание.