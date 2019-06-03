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У найближчі три дні в Україні пройдуть грозові дощі – синоптики

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 червня. УНН. У найближчі три доби на більшій частині території України пройдуть короткочасні грозові дощі. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

За прогнозом, у найближчі три доби на більшій частині території пройдуть короткочасні грозові дощі, у центральних і південних областях подекуди град та шквали 15-20 м/с, лише найближчої ночі у північних та більшості західних областей, 5-6 червня на сході країни та півночі Лівобережжя без опадів.

Температура вночі 13-19°; вдень 24-29°, у західних областях 21-26°.

У Київській області завтра очікуються така погода: вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 14-17°, вдень 26-29°.

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Нагадаємо, у понеділок, 3 червня, у південних та східних областях, вдень в Україні, крім північних, Волинської та Рівненської областей, місцями очікуються грози.

Раніше УНН повідомляв, що в Україну йде похолодання.

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