В Нацполиции планируют с марта реформировать подразделения реагирования и дежурные части

"Учитывая приоритетность вопроса реагирования, мы уже с марта предложим новую структуру подразделений реагирования и дежурных частей. Положительные результаты новой модели видим на примере Белоцерковского отдела полиции, Киевской области. За счет оптимизации руководящих должностей, появилась возможность создать дополнительные наряды. Таким образом, мы формируем единую вертикаль реагирования", - сказал Игорь Клименко.

Он отметил, что таким образом в полиции лишатся бюрократических преград и упростят саму процедуру рассмотрения материалов о дорожно-транспортных происшествиях.

Напомним, в этом году в Украине планируют ввести институт уголовных проступков.