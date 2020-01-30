В Нацполиции планируют с марта реформировать подразделения реагирования и дежурные части
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. С марта 2020 году в Нацполиции предложат новую структуру подразделений реагирования и дежурных частей, что позволит создать единую вертикаль реагирования. Об этом сказал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко во время итогового совещания по деятельности Нацполиции в 2019 году, передает корреспондент УНН.
"Учитывая приоритетность вопроса реагирования, мы уже с марта предложим новую структуру подразделений реагирования и дежурных частей. Положительные результаты новой модели видим на примере Белоцерковского отдела полиции, Киевской области. За счет оптимизации руководящих должностей, появилась возможность создать дополнительные наряды. Таким образом, мы формируем единую вертикаль реагирования", - сказал Игорь Клименко.
Он отметил, что таким образом в полиции лишатся бюрократических преград и упростят саму процедуру рассмотрения материалов о дорожно-транспортных происшествиях.
Напомним, в этом году в Украине планируют ввести институт уголовных проступков.