В Україні планують запровадити інститут кримінальних проступків вже у цьому році – МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. В цьому році в Міністерстві внутрішніх справ планують вирішити питання впровадження інституту кримінальних проступків. Про це під час підсумкової наради щодо діяльності Нацполіції у 2019 році сказав перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий, передає УНН.
"Посилити аналітичний напрямок оперативної роботи, активізувати підготовку дій з метою впровадження інституту проступків. Ця робота започаткована, я думаю, що в цьому році ми продовжимо і це питання буде вирішено", - сказав Сергій Яровий.
Нагадаємо, над впровадженням інституту кримінальних проступків працювали ще з 2012 року.
Як повідомлялося раніше в УНН, Зеленський підписав закон про відтермінування запровадження інституту кримінального проступку.
Цей інститут повинен був запрацювати з 1 січня 2020 року, проте наразі не всі правоохоронні органи, яким підслідні кримінальні проступки, готові до розслідування цієї категорії справ. Тому підписаний Президентом закон визначає нову дату запровадження інституту кримінального проступку — 1 липня. Це допоможе уникнути ризиків виникнення проблем у правотворчості та правозастосуванні, а відповідним органам кримінальної юстиції дасть змогу належним чином підготуватися до запровадження змін.