В Украине планируют ввести институт уголовных проступков уже в этом году - МВД

"Усилить аналитическое направление оперативной работы, активизировать подготовку действий с целью внедрения института проступков. Эта работа начата, я думаю, что в этом году мы продолжим и этот вопрос будет решен", - сказал Сергей Яровой.

Напомним, над внедрением института уголовных проступков работали еще с 2012 года.

Как сообщалось ранее в УНН, Зеленский подписал закон об отсрочке введения института уголовного проступка.

Этот институт должен был заработать с 1 января 2020 года, однако пока не все правоохранительные органы, которым подследственные уголовные проступки, готовы к расследованию этой категории дел. Поэтому подписанный Президентом закон определяет новую дату введения института уголовного проступка - 1 июля. Это поможет избежать рисков возникновения проблем в правотворчестве и правоприменении, а соответствующим органам уголовной юстиции позволит должным образом подготовиться к внедрению изменений.