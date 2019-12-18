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Зеленський підписав закон про відтермінування запровадження інституту кримінального проступку

Зеленський підписав закон про відтермінування запровадження інституту кримінального проступку

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Президент Володимир Зеленський підписав Закон “Про внесення змін до розділу II “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень” № 321-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 3 грудня 2019 року, пише УНН з посиланням на пресслужбу Глави держави.

“Цей документ переносить на 1 липня 2020 року дату набрання чинності Законом України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень“ від 22 листопада 2018 року, який передбачає створення інституту кримінального проступку”, — вказано у повідомленні.

Цей інститут повинен був запрацювати з 1 січня 2020 року, проте наразі не всі правоохоронні органи, яким підслідні кримінальні проступки, готові до розслідування цієї категорії справ. Тому підписаний Президентом закон визначає нову дату запровадження інституту кримінального проступку — 1 липня. Це допоможе уникнути ризиків виникнення проблем у правотворчості та правозастосуванні, а відповідним органам кримінальної юстиції дасть змогу належним чином підготуватися до запровадження змін.

Додамо, що Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проекти закону про внесення зміни до статті 183 Кримінального процесуального кодексу України та про внесення зміни до статті 364 Кримінального кодексу України.

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