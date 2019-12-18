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Зеленский подписал закон об отсрочке введения института уголовного проступка

Зеленский подписал закон об отсрочке введения института уголовного проступка

Киев  •  УНН

 • 21423 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Президент Владимир Зеленский подписал Закон “О внесении изменений в раздел II” Заключительные и переходные положения “Закона Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений” № 321-IX, который Верховная Рада приняла 3 декабря 2019 года, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

“Этот документ переносит на 1 июля 2020 года дату вступления в силу Закона Украины „О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных преступлений“ от 22 ноября 2018 года, который предусматривает создание института уголовного проступка”, — указано в сообщении.

Этот институт должен был заработать с 1 января 2020 года, однако пока не все правоохранительные органы, которым подследственные уголовные проступки, готовы к расследованию этой категории дел. Поэтому подписанный Президентом закон определяет новую дату введения института уголовного проступка — 1 июля. Это поможет избежать рисков возникновения проблем в правотворчестве и правоприменении, а соответствующим органам уголовной юстиции позволит должным образом подготовиться к внедрению изменений.

Добавим, что Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проекта закона о внесении изменения в статью 183 Уголовно-процессуального кодекса Украины и о внесении изменения в статью 364 Уголовного кодекса Украины.

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