Зеленський вніс до ВР два законопроекти
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проекти закону про внесення зміни до статті 183 Кримінального процесуального кодексу України та про внесення зміни до статті 364 Кримінального кодексу України. Про це йдеться на сайті ВРУ, передає кореспондент УНН.
На сайті ВР зазначено, що Президент визначив законопроєкт як невідкладний.
Так, проект Закону про внесення зміни до статті 183 Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей визначення розміру застави при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за вчинення тяжкого або особливо тяжкого корупційного злочину розроблено з метою “удосконалення положень КПК щодо визначення такого запобіжного заходу, як застава, при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задля унеможливлення використання існуючих законодавчих механізмів з метою уникнення кримінальної відповідальності”, йдеться у пояснювальній записці.
У пояснювальній записці до проекту Закону про внесення зміни до статті 364 Кримінального кодексу України щодо уточнення ознак окремих злочинів у сфері службової діяльності йдеться про те, що “внаслідок зміни у 2014 році редакції пункту 3 примітки до статті 364 Кримінального кодексу України фактично було декриміналізовано низку корупційних злочинів, а особи, що їх вчинили, залишилися безкарними”.
“Законопроектом пропонується викласти пункт 3 примітки до статті 364 Кримінального кодексу України у новій редакції, встановивши, що істотною шкодою у статтях 364, 364-1, 365, 365-2, 367 Кримінального кодексу України, якщо вона полягає у завданні матеріальних збитків, вважається така шкода, яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян”, — сказано в документі.
Як повідомляв УНН, минулого тижня Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону “Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)”.