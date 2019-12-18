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Зеленский внес в ВР два законопроекта

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проекта закона о внесении изменения в статью 183 Уголовно-процессуального кодекса Украины и о внесении изменения в статью 364 Уголовного кодекса Украины. Об этом говорится на сайте ВРУ, передает корреспондент УНН.

На сайте ВР указано, что Президент определил законопроект как неотложный.

Так, проект Закона о внесении изменения в статью 183 Уголовно-процессуального кодекса Украины относительно особенностей определения размера залога при избрании меры пресечения в виде содержания под стражей за совершение тяжкого или особо тяжкого коррупционного преступления разработан с целью “усовершенствования положений УПК относительно определения такой меры пресечения, как залог, при постановлении решения о применении меры пресечения в виде содержания под стражей для предотвращения использования существующих законодательных механизмов с целью избежания уголовной ответственности”, говорится в пояснительной записке.

В пояснительной записке к проекту Закона о внесении изменения в статью 364 Уголовного кодекса Украины относительно уточнения признаков отдельных преступлений в сфере служебной деятельности говорится, что “в результате изменения в 2014 году редакции пункта 3 примечания к статье 364 Уголовного кодекса Украины фактически было декриминализированы ряд коррупционных преступлений, а лица, их совершившие, остались безнаказанными”.

“Законопроектом предлагается изложить пункт 3 примечания к статье 364 Уголовного кодекса Украины в новой редакции, установив, что существенным вредом в статьях 364, 364-1, 365, 365-2, 367 Уголовного кодекса Украины, если она состоит в причинении материального ущерба, считается такой вред, который в сто и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан”, — говорится в документе.

Как сообщал УНН, на прошлой неделе Зеленский внес в Верховную Раду проект закона “О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)”.

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