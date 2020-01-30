У Нацполіції планують з березня реформувати підрозділи реагування та чергові частини
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. З березня 2020 року в Нацполіції запропонують нову структуру підрозділів реагування та чергових частин, що дозволить створити єдину вертикаль реагування. Про це сказав голова Національної поліції України Ігор Клименко під час підсумкової наради щодо діяльності Нацполіції у 2019 році, передає кореспондент УНН.
"Зважаючи на пріоритетність питання реагування, ми уже з березня запропонуємо нову структуру підрозділів реагування та чергових частин. Позитивні результати нової моделі бачимо на прикладі білоцерківського відділу поліції, що на Київщині. За рахунок оптимізації керівних посад, з’явилася можливість створити додаткові наряди. Таким чином, ми формуємо єдину вертикаль реагування", - сказав Ігор Клименко.
Він зазначив, що у такий спосіб у поліції позбавляться бюрократичних перепон та спростять саму процедуру розгляду матеріалів про дорожньо-транспортні пригоди.
Нагадаємо, у цьому році в Україні планують запровадити інститут кримінальних проступків.