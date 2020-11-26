В Нацполиции рассказали, когда рассмотрят вопрос о закупке электрошокеров
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Национальная полиция Украины может рассмотреть вопрос о закупке электрошокеров только после принятия Закона Украины "О Государственном бюджете на 2021 год" и направления соответствующих бюджетных ассигнований на материально-техническое обеспечение. Об этом журналисту УНН сообщили в ответ на запрос в пресс-службе Департамента управления имуществом Национальной полиции Украины.
"Вопрос по закупке электрошоковых устройств может быть рассмотрен Национальной полицией только после принятия Закона Украины "О Государственном бюджете на 2021 год" и направлении соответствующих бюджетных ассигнований на материально-техническое обеспечение в случае принятия руководством Национальной полиции Украины соответствующих управленческих решений по организации такой закупки", - говорится в ответе на запрос.
Напомним, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявлял, что уже закуплена первая партия электрошокеров для полицейских - 200 штук. Также планируется закупка нескольких тысяч электрошокеров, чтобы в каждом патрульном экипаже он был.
Как сообщалось, правительство утвердило возможность использования электрошокеров полицейскими, предлагают расширенное описание их использования внести в законодательство.
Также Кабинет министров направил на рассмотрение Верховной Раде законопроект о расширении оснований использования полицией электрошокеров.
Добавим, что заместитель председателя комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк заявил, что проект Государственного бюджета на 2021 будут внесен в парламент для второго чтения до конца текущей недели, а в следующем состоится его рассмотрение в сессионном зале.