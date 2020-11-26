У Нацполіції розповіли, коли розглянуть питання щодо закупівлі електрошокерів

У Нацполіції розповіли, коли розглянуть питання щодо закупівлі електрошокерів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Національна поліція України може розглянути питання щодо закупівлі електрошокерів тільки після прийняття Закону України “Про Державний бюджет на 2021 рік” та спрямування відповідних бюджетних асигнувань на матеріально-технічне забезпечення. Про це журналісту УНН повідомили у відповідь на запит в пресслужбі Департаменту управління майном Національної поліції України.
“Питання щодо закупівлі електрошокових пристроїв може бути розглянуте Національною поліцією тільки після прийняття Закону України „Про Державний бюджет на 2021 рік“ та спрямування відповідних бюджетних асигнувань на матеріально-технічне забезпечення у разі прийняття керівництвом Національної поліції України відповідних управлінських рішень щодо організації такої закупівлі”, — йдеться у відповіді на запит.
Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявляв, що вже закуплена перша партія електрошокерів для поліцейських — 200 штук. Також планується закупка декількох тисяч електрошокерів, щоб в кожному патрульному екіпажі він був.
Як повідомлялося, уряд затвердив можливість використання електрошокерів поліцейськими, пропонують розширений опис їх використання внести в законодавство.
Також Кабінет міністрів направив на розгляд Верховній Раді законопроект про розширення підстав використання поліцією електрошокерів.
Додамо, що заступник голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк заявив, що проект Державного бюджету на 2021 рік буде внесено в парламент для другого читання до кінця поточного тижня, а наступного відбудеться його розгляд у сесійній залі.