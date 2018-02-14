В Национальной оперетте Украины зрителей поздравят с Днем святого Валентина

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 87281 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 100177 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 100598 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 113607 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 102405 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105421 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112336 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117186 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122989 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Национальной оперетте Украины зрителей поздравят с Днем святого Валентина

В Национальной оперетте Украины зрителей поздравят с Днем святого Валентина

Киев  •  УНН

 • 10718 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Сегодня в Национальной оперетте Украины зрителей поздравляют с Днем святого Валентина, передает УНН.

Праздничная шоу-программа "Музыка сердец" проходит в театре вечером 14 февраля. Не будет преувеличением сказать, что этот концерт стал уже известным брендом Театра оперетты. В исполнении солистов Национальной оперетты, артистов хора, балета и оркестра звучат прекрасные песни: "Bésame Mucho", "Be my love", "La Voix".

В программе концерта яркие композиции из мюзикла А.Менкена "Аладдин", премьеру которых с восторгом встретили зрители в начале сезона, дуэт Жасмин и Аладдина и Песня Джина "Принц Али". В концерте представлены и новые премьерные номера "Песня за два Сольди" ("Canzone da Due soldi"), "Луна - ты" ("Luna Тu"), другие.

Сюрпризы и приятные неожиданности, которые любят в Оперетте придадут радостного, счастливого настроения. "Музыка сердец" зазвучит сегодня мелодиями о любви!

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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