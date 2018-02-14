В Национальной оперетте Украины зрителей поздравят с Днем святого Валентина
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Сегодня в Национальной оперетте Украины зрителей поздравляют с Днем святого Валентина, передает УНН.
Праздничная шоу-программа "Музыка сердец" проходит в театре вечером 14 февраля. Не будет преувеличением сказать, что этот концерт стал уже известным брендом Театра оперетты. В исполнении солистов Национальной оперетты, артистов хора, балета и оркестра звучат прекрасные песни: "Bésame Mucho", "Be my love", "La Voix".
В программе концерта яркие композиции из мюзикла А.Менкена "Аладдин", премьеру которых с восторгом встретили зрители в начале сезона, дуэт Жасмин и Аладдина и Песня Джина "Принц Али". В концерте представлены и новые премьерные номера "Песня за два Сольди" ("Canzone da Due soldi"), "Луна - ты" ("Luna Тu"), другие.
Сюрпризы и приятные неожиданности, которые любят в Оперетте придадут радостного, счастливого настроения. "Музыка сердец" зазвучит сегодня мелодиями о любви!