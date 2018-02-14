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У Національній опереті України глядачів привітають із Днем святого Валентина

У Національній опереті України глядачів привітають із Днем святого Валентина

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. Сьогодні у Національній опереті України глядачів вітають із Днем святого Валентина, передає УНН.

Святкова шоу-програма “Музика сердець” проходить у театрі ввечері 14 лютого. Не буде перебільшенням сказати, що цей концерт став вже відомим брендом Театру оперети. У виконанні солістів Національної оперети, артистів хору, балету і оркестру звучать прекрасні пісні: “Bésame Mucho”, “Be my love”, “La Voix”.

У програмі концерту яскраві композиції з мюзиклу А.Менкена “Аладдін”, прем’єру яких із захопленням зустріли глядачі на початку сезону, дует Жасмін і Аладдіна та Пісня Джина “Принц Алі”. У концерті представлені й нові прем’єрні номери “Пісня за два сольді” (“Canzone da Due soldi”), “Місяць — ти” (“Luna Тu”), інші.

Сюрпризи та приємні несподіванки, які люблять в Опереті додадуть радісного, щасливого настрою. “Музика сердець” зазвучить сьогодні мелодіями про кохання!

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