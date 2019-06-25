В Нацгвардии проведут служебное расследование за песню Газманова

“В средствах массовой информации в течение выходных в сети были публикации об использовании российской песни, которая популяризирует российских военных, во время празднования выпуска одной из групп выпускников Национальной академии Национальной гвардии Украины. По данному факту командующий Национальной гвардии Украины генерал-лейтенант Николай Балан инициировал проведение служебного расследования руководством Национальной академии НГУ”, — говорится в сообщении.

Так, ранее одесский активист Сергей Стерненко в ролике на YouTube показал видеозапись в Instagram жены одного из присутствующих, на котором выпускники танцевали под песню “Офицеры” российского певца Олега Газманова.

По данным активиста, инцидент произошел в части 3005.

“Если выпускники танцуют под эту песню, от кого они будут нас защищать во время российско-украинской войны?” — возмутился он.

Как сообщал УНН, в прошлом году Олег Газманов выступал на открытии “Крымского моста” на оккупированном полуострове.