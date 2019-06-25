У Нацгвардії проведуть службове розслідування через пісню Газманова
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Командувач Національної гвардії України генерал-лейтенант Микола Балан ініціював проведення службового розслідування керівництвом Національної академії Національної гвардії щодо інформації про те, що випускники Академії НГУ танцювали під пісню російського співака Олега Газманова “Офіцери”, передає УНН з посиланням на прес-службу НГУ.
“У засобах масової інформації протягом вихідних у мережі були публікації про використання російської пісні, що популяризує російських військових, під час святкування випуску однією з груп випускників Національної академії Національної гвардії України. За цим фактом командувач Національної гвардії України генерал-лейтенант Микола Балан зініціював проведення службового розслідування керівництвом Національної академії НГУ”, — йдеться в повідомленні.
Так, раніше одеський активіст Сергій Стерненко у ролику на YouTube показав відеозапис у Instagram дружини одного з присутніх , на якому випускники танцювали під пісню “Офіцери” російського співака Олега Газманова.
За даними активіста, інцидент стався в частині 3005.
“Якщо випускники танцюють під цю пісню, від кого вони будуть нас захищати під час російсько-української війни?” — обурився він.
Як повідомляв УНН, минулого року Олег Газманов виступав на відкритті “Кримського мосту” на окупованому півострові.