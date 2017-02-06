В НАТО призвали Украину реформировать СБУ

$41.080.11
45.050.50
ukru
Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
06:46 • 28803 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

7 апреля, 16:13 • 65043 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 128534 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 134302 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 143586 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 156820 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 166149 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 126681 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 139907 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 190282 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
6.5м/с
48%
Популярные новости

В Харьковской области трагедия: в огне погибли мужчина и 3-летний ребенок

7 апреля, 23:27 • 20044 просмотра

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

8 апреля, 01:05 • 22090 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

03:43 • 20109 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

04:44 • 22841 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 16990 просмотра
публикации

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 2120 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 28803 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 205537 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 260046 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 460936 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Актуальные места

Соединенные Штаты

Украина

Китай

Харьков

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 33011 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 32448 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 46820 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 68772 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 75845 просмотра
Актуальное

Телеграмма

9К720 Искандер

Financial Times

Шахед-136

Калибр (семейство ракет)

В НАТО призвали Украину реформировать СБУ

Киев • УНН

 • 10885 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. В НАТО ожидают утверждения Президентом Петром Порошенко концепции реформирования Службы безопасности Украины в ближайшее время. Об этом сообщил глава Представительства НАТО в Украине, директор Офиса связи НАТО в Украине Александр Винников во время пресс-конференции в понедельник, передает УНН.

В НАТО призвали Украину реформировать СБУ

"С точки зрения НАТО по нашему сотрудничеству с СБУ, другими органами, с Верховной Радой, для помощи Украине реформировать сектор безопасности и обороны в соответствии с принципами и стадартами НАТО, я бы сказал, что ключевой стандарт НАТО, если говорить о реформе, это измерение гражданского контроля и демократического надзора. И именно это было включено в комплексный пакет помощи, который был утвержден на саммите в Варшаве в прошлом году и это является ключевым приоритетом для нашей годовой нацпрограммы сотрудничества с Украиной, недавно оцененной со стороны союзников и союзники подчеркнули, что сотрудничество с СБУ для помощи ей реформироваться является одним из ключевых приоритетов", - отметил он.

По словам А.Винникова, подготовили концепцию реформы СБУ.

"Сотрудничество, которое у нас есть с СБУ, оно очень ценное и оно привело к результатам, которые, я думаю, мы можем подчеркнуть, это концепция реформы Службы безопасности, которая была завершена в июле прошлого года с помощью консультативной миссии ЕС и представительства НАТО других партнеров. И НАТО ждет подписания этой концепции Президентом Украины в ближайшем будущем", - сказал он.

Также он добавил, что продолжается работа над подготовкой плана действий для выполнения задач по концепции.

Напомним, Кабмин одобрил трехлетнюю стратегию реформы ГосЧС.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$63.84
Bitcoin
$79,490.90
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.01
Золото
$3,018.15
Ethereum
$1,570.26