В НАТО призвали Украину реформировать СБУ

"С точки зрения НАТО по нашему сотрудничеству с СБУ, другими органами, с Верховной Радой, для помощи Украине реформировать сектор безопасности и обороны в соответствии с принципами и стадартами НАТО, я бы сказал, что ключевой стандарт НАТО, если говорить о реформе, это измерение гражданского контроля и демократического надзора. И именно это было включено в комплексный пакет помощи, который был утвержден на саммите в Варшаве в прошлом году и это является ключевым приоритетом для нашей годовой нацпрограммы сотрудничества с Украиной, недавно оцененной со стороны союзников и союзники подчеркнули, что сотрудничество с СБУ для помощи ей реформироваться является одним из ключевых приоритетов", - отметил он.

По словам А.Винникова, подготовили концепцию реформы СБУ.

"Сотрудничество, которое у нас есть с СБУ, оно очень ценное и оно привело к результатам, которые, я думаю, мы можем подчеркнуть, это концепция реформы Службы безопасности, которая была завершена в июле прошлого года с помощью консультативной миссии ЕС и представительства НАТО других партнеров. И НАТО ждет подписания этой концепции Президентом Украины в ближайшем будущем", - сказал он.

Также он добавил, что продолжается работа над подготовкой плана действий для выполнения задач по концепции.

Напомним, Кабмин одобрил трехлетнюю стратегию реформы ГосЧС.