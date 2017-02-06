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У НАТО закликали Україну реформувати СБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. У НАТО очікують затвердження Президентом Петром Порошенком концепції реформування Служби безпеки України найближчим часом. Про це повідомив голова Представництва НАТО в Україні, директор Офісу зв’язку НАТО в Україні Александер Вінніков під час прес-конференції у понеділок, передає УНН.

У НАТО закликали Україну реформувати СБУ

"З точки зору НАТО щодо нашої співпраці з СБУ, іншими органами, з Верховною Радою, для допомоги Україні реформувати сектор безпеки і оборони відповідно до принципів і стадартів НАТО, я б сказав, що ключовий стандарт НАТО, якщо казати про реформу, це вимір цивільного контролю та демократичного нагляду. І саме це було включено в комплексний пакет допомоги, який було затверджено на саміті у Варшаві минулого року і це є ключовим пріоритетом для нашої річної нацпрограми співпраці з Україною, яку нещодавно було оцінено з боку союзників і союзники підкреслили, що співпраця з СБУ для допомоги їй реформуватися є одним з ключових пріоритетів", - зазначив він.

Зі слів А.Віннікова, було підготовлено концепцію реформи СБУ.

"Співпраця, яка у нас є з СБУ, вона дуже цінна і вона призвела до результатів, які, я думаю, ми можемо підкреслити, це концепція реформи Служби безпеки, яка була завершена у липні минулого року за допомогою консультативної місії ЄС і представництва НАТО, інших партнерів. І НАТО чекає на підписання цієї концепції Президентом України в найближчому майбтньому", - сказав він.

Також він додав, що триває робота над підготовкою плану дій для виконання завдань з концепції.

Нагадаємо, Кабмін схвалив трирічну стратегію щодо реформи ДСНС.

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