В НАТО отреагировали на обострение ситуации в Косово
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Международная миссия под эгидой НАТО в Косово призвала всех людей в стране сохранять спокойствие, добавив, что она внимательно следит за полицейской операцией на севере, передаёт УНН со ссылкой на AP.
Так, сегодня официальный представитель миссии, полковник Винченцо Грассо заявил, что они следят за ситуацией и координируют свои действия с властями, но войска НАТО не находятся в боевой готовности.
"Мы знаем о продолжающейся полицейской операции. Мы следим за ситуацией и призываем всех сохранять спокойствие и не прибегать к насилию", - сообщил он.
Как сообщал УНН, власти Сербии 28 мая отдали приказ привести в полную боевую готовность свои войска на фоне роста напряженности на Балканах после сообщений о том, что вооруженная полиция Косово вошла в населенные сербами районы бывшей сербской провинции и произвела несколько арестов.
Ранее глава Сербии Александр Вучич заявил о потере контроля над Косово.
Сербия потеряла контроль над Косово после вмешательства НАТО в 1999 году. Сербия не признает провозглашение независимости Косово в 2008 году.