У НАТО відреагували на загострення ситуації в Косово
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Міжнародна місія під егідою НАТО в Косово закликала всіх людей в країні зберігати спокій, додавши, що вона уважно стежить за поліцейською операцією на півночі, передає УНН з посиланням на AP.
Так, сьогодні офіційний представник місії, полковник Вінченцо Грассо заявив, що вони стежать за ситуацією і координують свої дії з владою, але війська НАТО не перебувають у бойовій готовності.
"Ми знаємо про триваючу поліцейську операцію. Ми стежимо за ситуацією і закликаємо всіх зберігати спокій і не вдаватися до насильства", - повідомив він.
Як повідомляв УНН, влада Сербії 28 травня віддала наказ привести в повну бойову готовність свої війська на тлі зростання напруженості на Балканах після повідомлень про те, що озброєна поліція Косово увійшла в населені сербами райони колишньої сербської провінції і провела декілька арештів.
Раніше глава Сербії Олександр Вучич заявив про втрату контролю над Косово.
Сербія втратила контроль над Косово після втручання НАТО в 1999 році. Сербія не визнає проголошення незалежності Косово в 2008 році.