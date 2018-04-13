В НАТО благодарны за украинскую солидарность по делу Скрипаля
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. В НАТО благодарны за украинскую солидарность в деле отравления бывшего двойного шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Об этом сказала заместитель генсекретаря НАТО Роуз Готтемоллер, выступая на 11-м Киевском форуме по безопасности, передает корреспондент УНН.
"Подводя итоги, хотела бы отметить еще одно - а именно, выразить благодарность и гордость, что Украина вместе со всеми союзниками и некоторыми партнерами поддержала Великобританию об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери", - напомнила она.
Р.Готтемоллер отметила, что единство ответа многих стран мира произвело большое впечатление на Кремль.
"Все мы в НАТО на самом деле очень ценим украинскую солидарность, сотрудничество, которое создало единство ответа, которое, я думаю, произвело большое впечатление на Кремль. Посмотрим, куда это приведет, но, я думаю, все эти шаги должны продолжаться", - подчеркнула она.
Напомним, 4 марта экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.
Лондон применил санкции. В частности, решил выслать 23 российских дипломатов. 26 марта к Великобритании присоединились еще более двух десятков стран - страны ЕС, Украина, США, Канада и Австралия, также выслав российских дипломатов. Москва отреагировала, также выслав дипломатов.