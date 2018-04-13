У НАТО вдячні за українську солідарність щодо справи Скрипаля
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. НАТО вдячні за українську солідарність щодо справи отруєння колишнього подвійного шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у британському Солсбері. Про це сказала заступник генсекретаря НАТО Роуз Готтемоллер, виступаючи на 11-му Київському форумі з безпеки, передає кореспондент УНН.
“Підбиваючи підсумки, хотіла б відмітити ще одне — а саме, висловити подяку та гордість, що Україна разом з усіма союзниками і деякими партнерами підтримала Великобританію щодо отруєння Сергія Скрипаля і його доньки”, — нагадала вона.
Р.Готтемоллер зазначила, що єдність відповіді багатьох країн справила чимале враження на Кремль.
“Всі ми в НАТО насправді дуже цінимо українську солідарність, співпрацю, яка створила єдність відповіді, яка, я думаю, справила чимале враження на Кремль. Подивимось, куди це приведе, але, я думаю, всі ці кроки маємо продовжувати”, — наголосила вона.
Нагадаємо, 4 березня екс-співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені без свідомості з отруєнням невідомою речовиною на лавці в торговому центрі в британському місті Солсбері. Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаля та його дочку отруїли нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії.
Лондон застосував санкції. Зокрема, вирішив вислати 23 російських дипломатів. 26 березня до Великої Британії приєдналися ще понад два десятки країн - країни ЄС, Україна, США, Канада та Австралія, також виславши російських дипломатів. Москва відреагувала, також виславши дипломатів.