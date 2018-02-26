В НАТО обеспокоены расширением военного влияния РФ в Черном море
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Заместитель директора офиса НАТО в Украине Анн-Кристин Бергене выразила обеспокоенность милитаризацией Крыма и расширением военного присутствия РФ в Черноморском регионе. Об этом она сказала в рамках международного форума "Захваченный полуостров: 4 года сопротивления", передает УНН со ссылкой на издание Крим.Реалии.
"В Крыму происходит усиление военного элемента. Мы это осуждаем и выражаем серьезную обеспокоенность и озабоченность тем, что может в дальнейшем расширять свое военное присутствие в регионе Черного моря", - сказала она.
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По словам Бергене, НАТО будет продолжать наблюдать за ходом событий в Крыму и регионе.
Напомним, первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова заявила, что 26 февраля должно официально стать в Украине Днем сопротивления Крыма оккупации Российской Федерации.