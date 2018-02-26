В НАТО обеспокоены расширением военного влияния РФ в Черном море

"В Крыму происходит усиление военного элемента. Мы это осуждаем и выражаем серьезную обеспокоенность и озабоченность тем, что может в дальнейшем расширять свое военное присутствие в регионе Черного моря", - сказала она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ЕП рассказали об опасной тенденции по поводу идеи признания законности оккупации Крыма

По словам Бергене, НАТО будет продолжать наблюдать за ходом событий в Крыму и регионе.

Напомним, первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова заявила, что 26 февраля должно официально стать в Украине Днем сопротивления Крыма оккупации Российской Федерации.