У НАТО стурбовані розширенням військового впливу РФ у Чорному морі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Заступник директора офісу НАТО в Україні Анн-Крістін Бергені висловила стурбованість через мілітаризацію Криму та розширення військової присутності РФ у Чорноморському регіоні. Про це вона сказала в рамках міжнародного форуму “Захоплений півострів: 4 роки опору”, передає УНН з посиланням на видання Крим.Реалії.
“У Криму відбувається посилення військового елемента. Ми це засуджуємо і висловлюємо серйозну стурбованість і занепокоєння тим, що Росія може в подальшому розширювати свою військову присутність в регіоні Чорного моря”, — сказала вона.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У ЄП розповіли про небезпечну тенденцію щодо ідеї визнання законності окупації Криму
За словами Бергені, НАТО буде продовжувати спостерігати за ходом подій в Криму і регіоні.
Нагадаємо, перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова заявила, що 26 лютого має офіційно стати в Україні Днем опору Криму окупації Російській Федерації.