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В НАТО не получали от России письмо с реакцией на предложения по "гарантиям безопасности"

В НАТО не получали от России письмо с реакцией на предложения по "гарантиям безопасности"

Киев • УНН

 • 15341 просмотра

КИЕВ. 17 февраля. УНН. В НАТО пока не получали ответа России с реакцией на предложения по так называемым “гарантиям безопасности”, которых требует российская сторона. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Солтенберг по итогам переговоров министров обороны НАТО, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Мы ждем ответа. Мы еще не получили никакого ответа. Но я по-прежнему считаю, что совет Россия-НАТО является лучшей платформой для взаимодействия, когда у НАТО и России есть вопросы для обсуждения”, — заявил Генсек.

Детали

По его словам, в декабре Альянс получил от России проект договора о безопасности, который Россия хотела подписать с НАТО. После этого состояласт встреча совета Россия-НАТО, где обсуждалось и это предложение.

“Мы направили в Россию наши предложения, в которых мы фактически перечислили такие области, как контроль над вооружениями, ракеты, транспарентность военной деятельности. И мы считаем, что это темы, по которым можно найти точки соприкосновения для поиска решений”, — отметил Столтенберг.

Что было ранее

Ранееминистр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия сегодня направит США письмо с реакцией на предложения по так называемым “гарантиям безопасности”, которых требует российская сторона.

Накануне в Кремле заявили, что президент Владимир Путин готов к переговорам по гарантиям безопасности России. Он заявил, что “украинский кризис является лишь частью более серьезных опасений России в сфере безопасности”.

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым “гарантиям безопасности” к США и НАТО. В частности это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии.

Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Тем не менее, Москва ждала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не увидела в ответе Запада относительно гарантий безопасности учета трех основных требований, в частности нерасширение НАТО.

Украинские Национальные Новости

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