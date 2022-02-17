В НАТО не получали от России письмо с реакцией на предложения по "гарантиям безопасности"

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“Мы ждем ответа. Мы еще не получили никакого ответа. Но я по-прежнему считаю, что совет Россия-НАТО является лучшей платформой для взаимодействия, когда у НАТО и России есть вопросы для обсуждения”, — заявил Генсек.

Детали

По его словам, в декабре Альянс получил от России проект договора о безопасности, который Россия хотела подписать с НАТО. После этого состояласт встреча совета Россия-НАТО, где обсуждалось и это предложение.

“Мы направили в Россию наши предложения, в которых мы фактически перечислили такие области, как контроль над вооружениями, ракеты, транспарентность военной деятельности. И мы считаем, что это темы, по которым можно найти точки соприкосновения для поиска решений”, — отметил Столтенберг.

Что было ранее

Ранееминистр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия сегодня направит США письмо с реакцией на предложения по так называемым “гарантиям безопасности”, которых требует российская сторона.

Накануне в Кремле заявили, что президент Владимир Путин готов к переговорам по гарантиям безопасности России. Он заявил, что “украинский кризис является лишь частью более серьезных опасений России в сфере безопасности”.

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым “гарантиям безопасности” к США и НАТО. В частности это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии.

Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Тем не менее, Москва ждала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не увидела в ответе Запада относительно гарантий безопасности учета трех основных требований, в частности нерасширение НАТО.