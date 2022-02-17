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Сегодня РФ направит США письмо с реакцией на предложения по "гарантиям безопасности" – Лавров

Сегодня РФ направит США письмо с реакцией на предложения по "гарантиям безопасности" – Лавров

Киев • УНН

 • 18987 просмотра

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Россия сегодня направит США письмо с реакцией на предложения по так называемым “гарантиям безопасности”, которых требует российская сторона. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Цитата

"РФ сегодня направит США письмо с реакцией на предложения по гарантиям безопасности, оно будет опубликовано", - сказал Лавров.

Дополнение

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в НАТО еще не получали ответа от Российской Федерации относительно так называемых гарантий безопасности, которых требует российская сторона.

Что было раньше

Накануне в Кремле заявили, что президент Владимир Путин готов к переговорам по гарантиям безопасности России. Он заявил, что "украинский кризис является лишь частью более серьезных опасений России в сфере безопасности".

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии.

Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Тем не менее, Москва ждала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не увидела в ответе Запада относительно гарантий безопасности учета трех основных требований, в частности нерасширение НАТО.

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