Сьогодні РФ надішле США листа з реакцією на пропозиції щодо "гарантій безпеки" – Лавров
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Росія сьогодні надішле США листа з реакцією на пропозиції щодо так званих “гарантій безпеки”, яких вимагає російська сторона. Про це повідомив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, передає УНН із посиланням на ТАСС.
Цитата
"РФ сьогодні надішле США листа з реакцією на пропозиції щодо гарантій безпеки, його буде опубліковано", - сказав Лавров.
Доповнення
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що в НАТО ще не отримували відповіді від Російської Федерації щодо так званих гарантій безпеки, яких вимагає російська сторона.
Що було раніше
Напередодні у Кремлі заявили, що президент Володимир Путін готовий до переговорів щодо гарантій безпеки Росії. Він заявив, що "українська криза є лише частиною більш серйозних побоювань Росії у сфері безпеки".
Українська влада та західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.
Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.
Росія виставила низку вимог щодо так званих “гарантій безпеки” до США та НАТО. Зокрема це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії.
Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Тим не менш, Москва чекала і на письмові відповіді, які США і НАТО передали РФ 26 січня. Після цього президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не побачила у відповіді Заходу щодо гарантій безпеки врахування трьох основних вимог, зокрема нерозширення НАТО.