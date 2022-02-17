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У НАТО не отримували від Росії листа з реакцією на пропозиції щодо "гарантій безпеки"

У НАТО не отримували від Росії листа з реакцією на пропозиції щодо "гарантій безпеки"

Київ • УНН

 • 15343 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. У НАТО поки не отримували відповіді Росії з реакцією на пропозиції щодо так званих "гарантій безпеки", яких вимагає російська сторона. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг за підсумками переговорів міністрів оборони НАТО, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Ми чекаємо відповіді. Ми ще не отримали жодної відповіді. Але я, як і раніше, вважаю, що Рада Росія-НАТО є кращою платформою для взаємодії, коли у НАТО і Росії є питання для обговорення", - заявив Генсек.

Деталі

За його словами, в грудні Альянс отримав від Росії проект договору про безпеку, який Росія хотіла підписати з НАТО. Після цього відбулася зустріч Ради Росія-НАТО, де обговорювалося і ця пропозиція.

"Ми направили в Росію наші пропозиції, в яких ми фактично перерахували такі галузі, як контроль над озброєннями, ракети, транспарентність військової діяльності. І ми вважаємо, що це теми, за якими можна знайти точки дотику для пошуку рішень", - зазначив Столтенберг.

Що було раніше

Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія сьогодні направить США лист з реакцією на пропозиції щодо так званих "гарантій безпеки", яких вимагає російська сторона.

Напередодні в Кремлі заявили, що президент Володимир Путін готовий до переговорів щодо гарантій безпеки Росії. Він заявив, що, "українська криза є лише частиною більш серйозних побоювань Росії у сфері безпеки".

Українська влада і західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації.

Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США і їх союзників, що НАТО не буде розширюватися далі на схід і не розгорне там Системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

Росія виставила низку вимог по так званим "гарантіям безпеки" до США і НАТО. Зокрема це стосується скорочення американських військ і озброєнь в Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому в НАТО України і Грузії.

Серія переговорів, яка відбулася в Женеві, Брюсселі та Відні в січні, закінчилася, за словами Москви, "безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Тим не менш, Москва чекала і письмових відповідей, які США і НАТО передали РФ 26 січня. Після цього президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не побачила у відповіді Заходу щодо гарантій безпеки врахування трьох основних вимог, зокрема нерозширення НАТО.

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