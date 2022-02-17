У НАТО не отримували від Росії листа з реакцією на пропозиції щодо "гарантій безпеки"

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“Ми чекаємо відповіді. Ми ще не отримали жодної відповіді. Але я, як і раніше, вважаю, що Рада Росія-НАТО є кращою платформою для взаємодії, коли у НАТО і Росії є питання для обговорення", - заявив Генсек.

Деталі

За його словами, в грудні Альянс отримав від Росії проект договору про безпеку, який Росія хотіла підписати з НАТО. Після цього відбулася зустріч Ради Росія-НАТО, де обговорювалося і ця пропозиція.

"Ми направили в Росію наші пропозиції, в яких ми фактично перерахували такі галузі, як контроль над озброєннями, ракети, транспарентність військової діяльності. І ми вважаємо, що це теми, за якими можна знайти точки дотику для пошуку рішень", - зазначив Столтенберг.

Що було раніше

Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія сьогодні направить США лист з реакцією на пропозиції щодо так званих "гарантій безпеки", яких вимагає російська сторона.

Напередодні в Кремлі заявили, що президент Володимир Путін готовий до переговорів щодо гарантій безпеки Росії. Він заявив, що, "українська криза є лише частиною більш серйозних побоювань Росії у сфері безпеки".

Українська влада і західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації.

Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США і їх союзників, що НАТО не буде розширюватися далі на схід і не розгорне там Системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

Росія виставила низку вимог по так званим "гарантіям безпеки" до США і НАТО. Зокрема це стосується скорочення американських військ і озброєнь в Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому в НАТО України і Грузії.

Серія переговорів, яка відбулася в Женеві, Брюсселі та Відні в січні, закінчилася, за словами Москви, "безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Тим не менш, Москва чекала і письмових відповідей, які США і НАТО передали РФ 26 січня. Після цього президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не побачила у відповіді Заходу щодо гарантій безпеки врахування трьох основних вимог, зокрема нерозширення НАТО.