В НАТО назвали главные препятствия Украины на пути членства
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг отметил необходимость модернизации Вооруженных сил Украины и продолжение борьбы с коррупцией для того, чтобы Украина могла стать полноправным членом Альянса, передает УНН.
"Мы делаем это, чтобы помочь Украине двигаться в направлении евроатлантической интеграции, модернизировать ее вооруженные силы, и проводить реформы, в том числе бороться с коррупцией", - подчеркнул Столтенберг комментируя желание Украины стать одним из членов НАТО.
Как сообщал УНН, Порошенко анонсировал подписание изменений в Конституцию о курсе на ЕС и НАТО.
Напомним, 7 февраля Верховная Рада проголосовала за изменения в Конституцию относительно курса на ЕС и НАТО. Документ передали на подпись Президенту.
Напомним, Верховная Рада поддержала законопроект №9037 о внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО. Соответствующее решение поддержали 334 народных депутатов.