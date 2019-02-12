У НАТО назвали головні перепони України на шляху членства

”Ми робимо це, аби допомогти Україні рухатися в напрямку євроатлантичної інтеграції, модернізувати її Збройні сили, і проводити реформи, в тому числі боротися з корупцією”, - наголосив Столтенберг коментуючи бажання України стати одним з членів НАТО.



Як повідомляв УНН, Порошенко анонсував підписання змін до Конституції про курс на ЄС і НАТО.



Нагадаємо, 7 лютого Верховна Рада проголосувала за зміни до Конституції щодо курсу на ЄС і НАТО. Документ передали на підпис Президенту.



Нагадаємо, Верховна Рада підтримала законопроект №9037 про внесення змін до Конституції України щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та НАТО. Відповідне рішення підтримали 334 народних депутатів.